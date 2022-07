Stop all'Iva su pane e pasta, mossa del governo contro i rincari (Di lunedì 25 luglio 2022) pane e pasta senza Iva, carne e pesce meno costosi. La misura del taglio dell'imposta sul valore aggiunto è allo studio del governo Draghi che spera di poter introdurre nel Dl Aiuti bis l'azzeramento della tassa (ora al 20%) su pane e pasta e la riduzione dal 10 al 5% su carne e pesce. L'ipotesi è stata confermata dalla vice ministra all'Economia Laura Castelli in un'intervista a Radio24: “E' un piano concreto e eventualmente alternativo o aggiuntivo ai 200 euro. Si stanno valutando i costi di entrambe le misure e soprattutto quali siano le più impattanti sulla vita degli italiani, interverremo in questo senso nel decreto di luglio”. Il testo ha lo scopo di dare una risposta urgente e immediata alla crisi energetica (aumento delle bollette) e al caro vita innescato dall'inflazione che ha svuotato i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022)senza Iva, carne e pesce meno costosi. La misura del taglio dell'imposta sul valore aggiunto è allo studio delDraghi che spera di poter introdurre nel Dl Aiuti bis l'azzeramento della tassa (ora al 20%) sue la riduzione dal 10 al 5% su carne e pesce. L'ipotesi è stata confermata dalla vice ministra all'Economia Laura Castelli in un'intervista a Radio24: “E' un piano concreto e eventualmente alternativo o aggiuntivo ai 200 euro. Si stanno valutando i costi di entrambe le misure e soprattutto quali siano le più impattanti sulla vita degli italiani, interverremo in questo senso nel decreto di luglio”. Il testo ha lo scopo di dare una risposta urgente e immediata alla crisi energetica (aumento delle bollette) e al caro vita innescato dall'inflazione che ha svuotato i ...

