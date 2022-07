Stipendio scuola, stessa busta paga per maestri e professori. Spicola: “Alla primaria più ore e compiti più impegnativi” (Di lunedì 25 luglio 2022) Mancano due mesi esatti alle elezioni, i partiti sono già in campagna elettorale. La scuola non è ancora entrata nel terreno di scontro tra le coalizioni, ma lo diventerà nelle prossime settimane anche in concomitanza con il ritorno in classe di studenti e docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 luglio 2022) Mancano due mesi esatti alle elezioni, i partiti sono già in campagna elettorale. Lanon è ancora entrata nel terreno di scontro tra le coalizioni, ma lo diventerà nelle prossime settimane anche in concomitanza con il ritorno in classe di studenti e docenti. L'articolo .

robymark1 : RT @illatwitta: Ma quelli che oggi urlano “pericolo fascismo” dov’erano quando sinistra,M5S &co hanno dettato DPCM incostituzionali, obblig… - Cristin23979363 : RT @RomGarg: @AndreaOrlandosp Dopo aver escluso dal lavoro persone sane sulla base del nulla scientifico? Dove eravate quando gli insegnan… - Dear_Inanna_Z : RT @illatwitta: Ma quelli che oggi urlano “pericolo fascismo” dov’erano quando sinistra,M5S &co hanno dettato DPCM incostituzionali, obblig… - ItaliaJoseph : RT @illatwitta: Ma quelli che oggi urlano “pericolo fascismo” dov’erano quando sinistra,M5S &co hanno dettato DPCM incostituzionali, obblig… - marcheffe : RT @illatwitta: Ma quelli che oggi urlano “pericolo fascismo” dov’erano quando sinistra,M5S &co hanno dettato DPCM incostituzionali, obblig… -