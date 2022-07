Spaventoso incendio a Castel Romano: le fiamme minacciano il parco Cinecittà World (FOTO) (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli incendi non danno tregua a Roma e alla sua provincia. Mentre da una parte la Capitale brucia, tenendo impegnati i vigili del fuoco con le varie squadre, contemporaneamente sono diversi i roghi che vengono appiccati dai piromani nell’Area Metropolitana. In questo momento sono due i grossi incendi in corso a sud di Roma. Dopo il rogo scoppiato ad Ardea, nella zona di Tor San Lorenzo, con le fiamme che hanno lambito le abitazioni, un altro incendio è scoppiato a Castel Romano. Devastante incendio L’incendio è scoppiato intorno poco prima delle ore 16:00 e ha interessato alcune sterpaglie. Le fiamme in poco tempo si sono estese, andando a lambire il parco divertimenti Cinecittà World. Sul posto sono intervenute due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli incendi non danno tregua a Roma e alla sua provincia. Mentre da una parte la Capitale brucia, tenendo impegnati i vigili del fuoco con le varie squadre, contemporaneamente sono diversi i roghi che vengono appiccati dai piromani nell’Area Metropolitana. In questo momento sono due i grossi incendi in corso a sud di Roma. Dopo il rogo scoppiato ad Ardea, nella zona di Tor San Lorenzo, con leche hanno lambito le abitazioni, un altroè scoppiato a. DevastanteL’è scoppiato intorno poco prima delle ore 16:00 e ha interessato alcune sterpaglie. Lein poco tempo si sono estese, andando a lambire ildivertimenti. Sul posto sono intervenute due ...

