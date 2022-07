Sorelle d’Italia Excursus sulla storia dello sport femminile italiano

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 25 luglio 2022) di Alberto Sigona. In principio fu Trebisonda Valla detta “Ondina” (Olimpiadi ’36), poi col passare dei decenni il gentilsesso avrebbe fatto sempre più strada in quasi ogni disciplina, arrivando in certi casi a sopravanzare gli uomini. Ricorderete Trebisonda “Ondina” Valla: erano i primi vagiti della donna nello, ed in un Paese ed in un