Sorare diventa un nuovo Premium Partner del Milan

Il Milan e Sorare hanno annunciato una nuova esclusiva Partnership pluriennale che vedrà l'azienda creatrice del fantacalcio crypto, che si basa su carte digitali da collezione acquistabili sotto forma di NFT (token non fungibili), diventare Official NFT Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner del club rossonero. La nuova Partnership segue l'accordo di licensing Calcio e Finanza.

