Sorare diventa nuovo partner della Lega Serie A (Di lunedì 25 luglio 2022) Sorare, la piattaforma digitale di fantasport con NFT, e la Lega Serie A, la massima Lega italiana di calcio, hanno annunciato oggi una partnership pluriennale esclusiva. A partire dalla stagione 2022/23 i tifosi, i collezionisti e i giocatori di tutto il mondo potranno collezionare, acquistare e scambiare le carte digitali della divisione calcistica più famosa Calcio e Finanza.

