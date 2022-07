Sondaggi | il pericolo nascosto | chi e come deciderà le elezioni

(Di lunedì 25 luglio 2022) È sicuro l'ex centrodestra di governo (Lega + FI) di aver fatto la cosa giusta non rinnovando la fiducia a Draghi nella cruciale giornata di mercoledì al Senato? La crisi era stata cocciutamente voluta e lungamente preparata dai 5Stelle, che per farla esplodere hanno perfino votato contro un provvedimento che contiene aiuti sostanziosi per famiglie e imprese, su cui era stata posta la fiducia. Il Draghicidio aveva dunque un un responsabile unico e chiaro, i 5Stelle appunto, che dichiaravano di passare all'opposizione per "fermare il malgoverno" di Draghi. Ma l'opinione pubblica si è immediatamente ribellata alla prospettiva di una crisi di governo, e il dissenso verso i 5Stelle è salito alle... stelle. Anche Draghi ha compiuto i suoi errori, insistendo nel volere a tutti i costi al governo i grillini. Tuttavia il rifiuto di Lega e FI a dare sostegno a Draghi mercoledì al ...

