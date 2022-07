Sondaggi elettorali | Fratelli d’Italia davanti al Pd

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) –primo partitoal Pd. A 2 mesi esatti dalle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre, ecco il quadro secondo ilo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 diffuso oggi dal canale all news. Per quanto riguarda le intenzioni di voto,si attesta al 23,8%, il Pd al 22,5%, la Lega registra un 13,4% mentre il M5S scende sotto il 10% (9,8%). Forza Italia ottiene l’8,3%, Azione + Europa il 4,9%, Sinistra italiana/Europa Verde raggiunge il 4,2%, Insieme per il Futuro (Luigi Di Maio) il 2,6%. Infine, ItalExit è al 2%, Italia Viva al l’1,8% e Articolo 1 – MDP all’1,6%. Mentre sul fronte delle coalizioni, le intenzioni di voto indicano la coalizione di Centrodestra stabilmente attorno al 45% ...

