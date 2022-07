Softball, Europei 2022: l’Italia vince il primo incontro. Doppietta per Grecia, Regno Unito e Slovacchia (Di lunedì 25 luglio 2022) Va in archivio la prima giornata dei Campionati Europei 2022 di Softball, rassegna in scena quest’anno nella Catalogna, in Spagna, nello specifico nei campi di Barcellona, Viladecans e Goyà. In questo primissimo atto come sappiamo a salire in cattedra sono state le Campionesse in carica dell’Italia, le quali hanno dominato contro la Polonia per 11-0 occupando la seconda posizione provvisoria del gruppo A. In testa al gruppo delle azzurre si trova la Grecia, oggi artefice di due vittorie contro Belgio e Croazia, regolandole rispettivamente 18-0 e 0-3. Il Belgio inoltre ha dovuto cedere il passo alla Croazia che, nel secondo incontro della giornata, si è imposta per 2-5. Nel gruppo B vince bene invece l’Austria, passata per 7-1 nei confronti della Svizzera; la stessa ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Va in archivio la prima giornata dei Campionatidi, rassegna in scena quest’anno nella Catalogna, in Spagna, nello specifico nei campi di Barcellona, Viladecans e Goyà. In questo primissimo atto come sappiamo a salire in cattedra sono state le Campionesse in carica del, le quali hanno dominato contro la Polonia per 11-0 occupando la seconda posizione provvisoria del gruppo A. In testa al gruppo delle azzurre si trova la, oggi artefice di due vittorie contro Belgio e Croazia, regolandole rispettivamente 18-0 e 0-3. Il Belgio inoltre ha dovuto cedere il passo alla Croazia che, nel secondodella giornata, si è imposta per 2-5. Nel gruppo Bbene invece l’Austria, passata per 7-1 nei confronti della Svizzera; la stessa ...

