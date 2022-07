Softball, Europei 2022: l’Italia vince e convince, benissimo la Gran Bretagna. I risultati della seconda giornata (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è conclusa la seconda giornata di partite in Catalogna (Spagna), località quest’anno teatro dei Campionati Europei 2022 di Softball, in scena sui campi di Barcellona, Viladecans e Gavà. Un day 2 contrassegnato dalla terza vittoria della Gran Bretagna, oltre che dal secondo successo delle azzurre, bravissime ad avere la meglio sull’Israele per 12 a 2. Con il trionfo odierno le nostre ragazze hanno ottenuto la prima posizione del gruppo E del secondo round robin, condividendo la posizione proprio con la Gran Bretagna, passata per 7-0 contro la Germania, e con l‘Irlanda, abile a regolare di misura la Francia con 3-2. Nel gruppo F successo per l’Olanda che ha regolato per 0-7 la Repubblica Ceca, e per la Polonia, la ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è conclusa ladi partite in Catalogna (Spagna), località quest’anno teatro dei Campionatidi, in scena sui campi di Barcellona, Viladecans e Gavà. Un day 2 contrassegnato dalla terza vittoria, oltre che dal secondo successo delle azzurre, bravissime ad avere la meglio sull’Israele per 12 a 2. Con il trionfo odierno le nostre ragazze hanno ottenuto la prima posizione del gruppo E del secondo round robin, condividendo la posizione proprio con la, passata per 7-0 contro la Germania, e con l‘Irlanda, abile a regolare di misura la Francia con 3-2. Nel gruppo F successo per l’Olanda che ha regolato per 0-7 la Repubblica Ceca, e per la Polonia, la ...

