Sinistra Italiana solidale con il “nano” Brunetta: Il bodyshaming fa schifo (Di lunedì 25 luglio 2022) “Il bodyshaming fa schifo. Sempre. Anche quando colpisce un pessimo ministro come Renato Brunetta. Gli avversari si contestano nel merito, non si bullizzano per aspetti fisici”. Lo afferma Elena Fattori di Sinistra Italiana. “‘Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria’ diceva Umberto Eco… E questa mi sembra- prosegue la senatrice di SI- la migliore chiosa alle offese ricevute da Brunetta da parte di alcuni eminenti esponenti del suo ex partito. A lui la solidarietà”. “Sarà una campagna elettorale dura e, come alcuni personaggi ci dimostrano praticamente ogni giorno, si toccheranno- conclude Fattori- livelli molto bassi. Prepariamoci”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) “Ilfa. Sempre. Anche quando colpisce un pessimo ministro come Renato. Gli avversari si contestano nel merito, non si bullizzano per aspetti fisici”. Lo afferma Elena Fattori di. “‘Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria’ diceva Umberto Eco… E questa mi sembra- prosegue la senatrice di SI- la migliore chiosa alle offese ricevute dada parte di alcuni eminenti esponenti del suo ex partito. A lui la solidarietà”. “Sarà una campagna elettorale dura e, come alcuni personaggi ci dimostrano praticamente ogni giorno, si toccheranno- conclude Fattori- livelli molto bassi. Prepariamoci”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AndreaVenanzoni : A tutti quelli che, pur con qualche ragione, dicono che in Italia non c’è una destra normale, ma perché la sinistra italiana è normale? - UffiziGalleries : Il #20luglio 1304 nasce, secondo la tradizione, Francesco #Petrarca, una delle 'tre corone' della lingua italiana.… - il_pucciarelli : Se il Pd - come sta postulando in queste ore - fonda tutta la propria campagna elettorale e la coalizione sull'agen… - warsteiner_SF : RT @DarioBallini: Mi sveglio. Apro il twitter. Trovo @Ignazio_LaRussa che accusa il @nytimes di essere pilotato dalla sinistra italiana.… - linofraschetti : RT @ROBYBOX: La Russa “NYT ispirato dalla sinistra italiana” … non c’è bisogno della sinistra basta leggere la tua storia è quella degli al… -