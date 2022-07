Sinistra illusa | la Lega non si è spaccata | a differenza di Forza Italia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Una grande delusione per la, non inferiore a tutte le altre, è stata, nel difficile passaggio che ha portato alla caduta del governo Draghi, che lanon si siama che anzi abbia dato prova di compattezza e coesione attorno a Matteo Salvini. Nulla di paragonabile a ciò che è successo in: gli stessi ministri e sottosegretari leghisti hanno fatto il loro dovere fino all'ultimo giorno di vita dell'esecutivo e disciplinatamente si sono adeguati a una scelta che per come si erano messe le cose era diventata obbligata. Di colpo è così crollata tutta la narrazione messa su dai giornaloni progressisti di una fronda anti Salvini nel Carroccio, di governatori pronti a fare appelli a favore di Draghi, di un Giorgetti pronto a seguire Di Maio con il quale era stato visto in passato ...

Livesicilia.it

... Bergwijn ha centrato in mezzo dallaper Weghorst che in tuffo di testa ha spento l'... scesa in campo con Dragowski, Glik, Zurkowski e Zielinski titolari, si èdopo il gol segnato al 28 ...La Roma, forsedal vantaggio, ha cominciato la ripresa in maniera assai molle. E dopo ... Mancini, nel tentativo di mettere palla fuori, ha colpito il palo alladi Rui Patricio bravo, ... Primarie, interviene Prestigiacomo (FI): “Doppio flop della sinistra” CATANIA – “La sinistra in Sicilia con le primarie e’ riuscita a ottenere ben due flop in un colpo solo. Il primo reale, effettivo: il fatto che abbia partecipato di fatto solo lo 0,8 per cento dell’in ...Calabria, Tansi: “dopo l’alleanza sbagliata con de Magistris, ho preso coscienza di aver commesso l’errore di sostenere Amalia Bruni alle scorse regionali” “Dopo l’alleanza sbagliata con de Magistris ...