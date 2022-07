Sicurezza | presentato il nuovo impianto della zona industriale

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non solo telecamere, ma un sistema centrale di controllo che consentirà, grazie ad un finanziamento del ministero dell’interno, di garantire maggioreladi Salerno. Per festeggiare la fineprima parte di lavori oggi, presso l’azienda Smet, il presidente del consorzio ASI Antonio Visconti, con il presidenteCamera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il prefetto di Salerno Francesco Russo, il sindaco Vincenzo Napoli il vice questore Picone, presente anche il deputato salernitano Piero De Luca hannoi dettagli dell’intervento che include anche il primo lotto di infrastrutture per laeconomica speciale di Salerno. Il primo di 32 milioni di intervento che trasformeranno la ...

12lollo78 : RT @alexio747: Facciamo girare il piú possibile. A novembre 2021 la società NTI ha presentato una simulazione di monkeypox alla conferenza… - NikolaNlussu : RT @alexio747: Facciamo girare il piú possibile. A novembre 2021 la società NTI ha presentato una simulazione di monkeypox alla conferenza… - hk_rise : RT @alexio747: Facciamo girare il piú possibile. A novembre 2021 la società NTI ha presentato una simulazione di monkeypox alla conferenza… - Donatel18656384 : RT @alexio747: Facciamo girare il piú possibile. A novembre 2021 la società NTI ha presentato una simulazione di monkeypox alla conferenza… - UCanaglia : RT @alexio747: Facciamo girare il piú possibile. A novembre 2021 la società NTI ha presentato una simulazione di monkeypox alla conferenza… -

PuntoSicuro

Il consigliere della Lombardia e segretario regionale di Azione, Niccolò Carretta haun pacchetto di emendamenti e ordini del giorno alla legge di bilancio che sarà discussa ...in......per la mitigazione del rischio di tutto l'areale di frana che verrà successivamentealla ...comunale risulta coerente e conforme con i risultati attesi per un'ampia messa ine ... Quali sono i rischi per la sicurezza delle informazioni... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Come effettuiamo la scelta del tragitto da compiere Un conducente che ha le indicazioni stradali corrette può fare la differenza sulla sicurezza di tutti