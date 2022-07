Si avvicina la finale di Miss Castellaneta Marina 2022

Dj_europe80 : @atatenea A volte non succede quello che tu desideri succeda,ed il motivo è perché non sei pronta.l'universo ti avv… - infoitsport : Tour de France, Vingegaard padrone: vince in giallo la 18ª tappa e si avvicina al successo finale… - Luxgraph : Tour de France, Vingegaard padrone: vince in giallo la 18ª tappa e si avvicina al successo finale… - RedaconRadionov : Il contest della Biosfera Gastronomica a Km 0 si avvicina al podio: sono due i ristoranti d'Appennino che tentano l… - GoldFrake : @salpaladino “Straordinario Di Maria che al 94’ di una finale tiratissima ha ancora forza di strappare in avanti… s… -

E peccato per la sconfitta di Matteo Berrettini nelladel torneo svizzero di Gstaad; sarebbe ... E' meravigliosa l'immagine di Massimo Stano che, a pochi metri dall'arrivo, sialle ...... come un fulmine a ciel sereno, aggancia ad Amburgo il primo titolo in carriera e siper ... 'Non è facile parlare dopo unacome questa. Prima di tutto voglio congratularmi con Carlos, un ...Berrettini va avanti di un set e non sfrutta una palla break per 'ammazzare' la partita sul 4-4 nel secondo. Ruud, più fresco e più lucido, dilaga e cala il bis in Svizzera ...Allison McRoberts potrebbe aver visto sfumare il suo perfetto piano omicida, ma nei nuovi episodi di Kevin Can F**k Himself cercherà di trovare una via d'uscita migliore per allontanarsi dall'insoppor ...