Sharon Stone, lo scatto sexy ‘al naturale’ in piscina: “Imperfetta e grata in un giorno perfetto” (Di lunedì 25 luglio 2022) Le imperfezioni? Vanno mostrate con orgoglio. Sharon Stone ha lasciato ben poco all’immaginazione dei suoi 3,2 milioni di follower su Instagram con un post condiviso domenica sul suo account. Nella foto, l’attrice 64enne candidata all’Oscar ha approfittato di una giornata di sole per fare un tuffo in piscina, rimanendo poi in Senza veli. Nella didascalia del post ha aggiunto un breve ma significativo messaggio: “Imperfetta e grata in un giorno perfetto“. Sharon Stone in Senza veli mostra orgogliosa le imperfezioni scrivendo: “Imperfetta e grata in un giorno perfetto” (Instagram)Nella foto la si vede con un asciugamano a righe bianche e verdi sulle spalle che le copre ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Le imperfezioni? Vanno mostrate con orgoglio.ha lasciato ben poco all’immaginazione dei suoi 3,2 milioni di follower su Instagram con un post condiviso domenica sul suo account. Nella foto, l’attrice 64enne candidata all’Oscar ha approfittato di una giornata di sole per fare un tuffo in, rimanendo poi in Senza veli. Nella didascalia del post ha aggiunto un breve ma significativo messaggio: “in un“.in Senza veli mostra orgogliosa le imperfezioni scrivendo: “in un” (Instagram)Nella foto la si vede con un asciugamano a righe bianche e verdi sulle spalle che le copre ...

