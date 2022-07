Settimana Internazionale della Critica, universo queer e inclusività. Ma causa pandemia ci sarà solo un titolo extra europeo (Di lunedì 25 luglio 2022) Anno Zero pensando ai possibili futuri. Plurali, ideali, certamente di rinascita. Così si annuncia la 37ma Settimana Internazionale della Critica, la sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale d’arte cinematografica quest’anno di scena dal 31 agosto al 10 settembre al Lido di Venezia. Propagazione d’eccellenza del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiano) che la organizza, la vetrina dedicata agli esordi cinematografici offre per questa sua nuova edizione più di uno spazio di rinnovamento, a partire dal logo “non più la penna per scrivere ma un simil schermo aperto al contaminazioni, e naturalmente alle nuove tecnologie” spiega Beatrice Fiorentino, delegata generale della SIC. Coerentemente appare una nuova sigla, maturata dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Anno Zero pensando ai possibili futuri. Plurali, ideali, certamente di rinascita. Così si annuncia la 37ma, la sezione autonoma e parallelaMostrad’arte cinematografica quest’anno di scena dal 31 agosto al 10 settembre al Lido di Venezia. Propagazione d’eccellenza del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiano) che la organizza, la vetrina dedicata agli esordi cinematografici offre per questa sua nuova edizione più di uno spazio di rinnovamento, a partire dal logo “non più la penna per scrivere ma un simil schermo aperto al contaminazioni, e naturalmente alle nuove tecnologie” spiega Beatrice Fiorentino, delegata generaleSIC. Coerentemente appare una nuova sigla, maturata dalle ...

FQMagazineit : Settimana Internazionale della Critica, universo queer e inclusività. Ma causa pandemia ci sarà solo un titolo extr… - fbm_charlie : RT @TheHotCorn_: VENEZIA 79 | «Un anno zero da cui ripartire tra inclusione e futuro»: cosa vedremo alla #SIC37? - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: VENEZIA 79 | «Un anno zero da cui ripartire tra inclusione e futuro»: cosa vedremo alla #SIC37? - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: VENEZIA 79 | «Un anno zero da cui ripartire tra inclusione e futuro»: cosa vedremo alla #SIC37? - IlRisvPopolare : A CHIAVARI 800 RAGAZZI HANNO PARTECIPATO ALLA SETTIMANA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO 'LO SPORT CHE CI FA GRANDI' I… -