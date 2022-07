(Di lunedì 25 luglio 2022) Due allarmi sull’anidride carbonica in contemporanea vengono a intasare un’agenda mondiale già apocalittica per pandemia, guerra, carestia, siccità, perfino cavallette. Il primo è molto grave: c’è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Troppa CO2 nell'atmosfera e troppo poca sul mercato. Ma la crisi delle bevande gassate è l'occasione ghiotta per uno sviluppo circolare Sullo stesso argomento: Come il cambiamento climatico influenza ...... qui arrivavano dall'Oriente merci rare e preziose,e damaschi, spezie e profumi, ma la flotta ... degustazioni a pelo d'acqua e una grande scelta di vini evenete. Ma l'aperitivo più ... Sete di bollicine. Tra acqua frizzante, medicina e cambiamento climatico Troppa CO2 nell’atmosfera e troppo poca sul mercato. Ma la crisi delle bevande gassate è l’occasione ghiotta per uno sviluppo circolare ...La carenza di CO2 ha messo in serio pericolo la nostra sete di bevande gassate. Quando le scorte saranno finite non ci saranno più bottiglie da vendere ...