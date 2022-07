Servizi finanziari - Si rafforza la collaborazione tra FCA Bank e Tesla (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo l'inserimento della Model Y nell'offerta di abbonamento mensile CarCloud e in quello a lungo termine Be Free EVO, con cui sarà possibile mettersi alla guida di questo modello Tesla con la flessibilità di un noleggio a breve termine fino a 24 mesi, FCA Bank annuncia di aver siglato un accordo commerciale per offrire le proprie soluzioni finanziarie su tutta la gamma del costruttore statunitense. Tutti i modelli sono infatti acquistabili e configurabili tramite una procedura al 100% digitale sul sito della società di Elon Musk, grazie al Finance Configurator di casa FCA Bank. "Siamo orgogliosi dell'accordo con un brand prestigioso come Tesla, punto di riferimento globale per la transizione elettrica: una visione sposata da tempo da FCA Bank, che garantisce l'accesso a soluzioni di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo l'inserimento della Model Y nell'offerta di abbonamento mensile CarCloud e in quello a lungo termine Be Free EVO, con cui sarà possibile mettersi alla guida di questo modellocon la flessibilità di un noleggio a breve termine fino a 24 mesi, FCAannuncia di aver siglato un accordo commerciale per offrire le proprie soluzionie su tutta la gamma del costruttore statunitense. Tutti i modelli sono infatti acquistabili e configurabili tramite una procedura al 100% digitale sul sito della società di Elon Musk, grazie al Finance Configurator di casa FCA. "Siamo orgogliosi dell'accordo con un brand prestigioso come, punto di riferimento globale per la transizione elettrica: una visione sposata da tempo da FCA, che garantisce l'accesso a soluzioni di ...

