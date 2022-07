Serie A, Milan: arriva il primo si di Chukwuemeka (Di lunedì 25 luglio 2022) Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport , il ragazzo ha una valutazione di 20 milioni, ma avendo il contratto in scadenza tra un anno è probabile che i rossoneri possano strappare un prezzo ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 25 luglio 2022) Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport , il ragazzo ha una valutazione di 20 milioni, ma avendo il contratto in scadenza tra un anno è probabile che i rossoneri possano strappare un prezzo ...

Gazzetta_it : Tifosi sui tetti delle auto per vedere il Milan allenarsi. #Pioli li fa entrare - sportface2016 : #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi st… - AntoVitiello : #Milan, Frank #Tsadjout a titolo definitivo alla Cremonese, contratto depositato oggi in Lega Serie A - serie_a24 : #Inter, Bastoni: “Scudetto del Milan difficile da digerire” - JMC1899 : RT @Gazzetta_it: Intervista ad Alessandro Nesta: 'Inter al top, poi la Juve, al Milan ne mancano due. Roma più forte? Speriamo di no...' #S… -