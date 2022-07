Separati per finta, il trucco della sinistra per governare di nuovo (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – La sinistra e i suoi partiti “Separati per finta” sono un grande classico della politica italiana. Vedremo se questo schema si riproporrà, ovviamente, visto che nessuno prevede il futuro e la politica, di per sé, è cosa strana ed arzigogolata, specialmente nel nostro povero Paese. Pd e M5S Separati per finta? Ecco cosa potrebbe accadere I numeri suggerirebbero che sì, i due partiti siano “Separati per finta”. Il Movimento – o ciò che ne resta – attualmente ha ancora un consenso intorno al 10%, secondo gli ultimi sondaggi. La coalizione del Pd, inclusi i mai domi “partiti satellite”, potrebbe stare al di sotto del 30. E si manterebbe al di sotto del 30 perfino se – al massimo della estensione – si includessero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – Lae i suoi partiti “per” sono un grande classicopolitica italiana. Vedremo se questo schema si riproporrà, ovviamente, visto che nessuno prevede il futuro e la politica, di per sé, è cosa strana ed arzigogolata, specialmente nel nostro povero Paese. Pd e M5Sper? Ecco cosa potrebbe accadere I numeri suggerirebbero che sì, i due partiti siano “per”. Il Movimento – o ciò che ne resta – attualmente ha ancora un consenso intorno al 10%, secondo gli ultimi sondaggi. La coalizione del Pd, inclusi i mai domi “partiti satellite”, potrebbe stare al di sotto del 30. E si manterebbe al di sotto del 30 perfino se – al massimoestensione – si includessero ...

