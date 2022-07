"Senza accordo sul premier, niente governo insieme". Meloni avvisa Salvini e Cav: alleanza a rischio? (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgia Meloni mette le mani avanti. Con i sondaggi che la danno in testa e il centrodestra che ha sempre professato: "Chi ottiene più voti diventa premier", ora la leader di Fratelli d'Italia avverte: "Se non dovessimo riuscire a metterci d'accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi". Insomma, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono stati avvisati. Quelli che stanno per arrivare saranno comunque giorni intensi. Il voto previsto per il 25 settembre è arrivato quasi a sorpresa, ma già i partiti si sono scatenati. "Non ci facciamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgiamette le mani avanti. Con i sondaggi che la danno in testa e il centrodestra che ha sempre professato: "Chi ottiene più voti diventa", ora la leader di Fratelli d'Italia avverte: "Se non dovessimo riuscire a metterci d'su questo, non avrebbe senso andare al. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi". Insomma, Matteoe Silvio Berlusconi sono statiti. Quelli che stanno per arrivare saranno comunque giorni intensi. Il voto previsto per il 25 settembre è arrivato quasi a sorpresa, ma già i partiti si sono scatenati. "Non ci facciamo ...

MaleficaAvita : Giorgia Meloni: 'Senza accordo sul premier l'alleanza nel centrodestra è inutile' - Politica - ANSA - News24_it : Elezioni, Meloni attacca: senza accordo su premier alleanza cdx inutile. LIVE - Sky Tg24 - fisco24_info : Giorgia Meloni: 'Senza accordo sul premier l'alleanza nel centrodestra è inutile': Per la leader di Fdi non avrebbe… - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina Missili russi sul porto di Odessa, ci sono vittime. Condanna senza mezzi termini del segretario ONU Guterres. Se l… - ciffatweet : @anima_brigante Sono sempre e dico SEMPRE state così. Non gli fa onore e le fa odiare a prescindere ma questo non l… -