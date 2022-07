VirginiaInverni : RT @davidedesario: Brunetta, Sensi (deputato Pd) su Leggo: «Io ciccione, lui nano: parlandone si vincono quei maledetti giudizi» Anche que… - ilgattoromy1 : @lauraboldrini @renatobrunetta Bodyshaming, offese al corpo , non sono niente in confronto alle offese all'anima fa… - npreiti : #Brunetta, #Sensi (deputato Pd) su Leggo: «Io ciccione, lui nano: parlandone si vincono quei maledetti giudizi» - GFScavuzzo : @nomfup grazie! :) - Riccarda12 : Filippo ?? @nomfup Brunetta, Sensi (deputato Pd) su Leggo: «Io ciccione, lui nano: parlandone si vincono quei mal… -

Corriere della Sera

Con una lettera pubblicata su Leggo , il deputato del Pd Filipposi rivolge direttamente al ministro Renatoche ieri a Mezz'ora in più , "ha fatto i conti per la prima volta con quella ...Filippo* per leggo.it renatoLo so che significa. Ognuno di noi lo sa. Quello che ha fatto Renatoieri, intervistato da Lucia Annunziata, che ha fatto i conti per la prima volta con ... Sensi: «Brunetta ‘tappo’, io ciccione. Parlarne è fondamentale per vincere i pregiudizi» Lo storico portavoce di Renzi, tra le vittime delle offese fisiche: "Brunetta mi ha colpito per la sua sincerità" ...Il deputato Pd: il ministro è un combattente lo è sempre stato. Le sue parole possono dare forza ai giovani per non restare infilzati a quello sguardo o a quel nomignolo ...