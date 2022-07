“Sei sorelle”, su Rai1 la soap spagnola: anticipazioni dei nuovi episodi dal 25 al 29 luglio 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) “Sei sorelle” su Rai1: la soap spagnola arriva in Italia nel pomeriggio, più precisamente dal 30 maggio 2022, proseguendo dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 alle ore 16:45. Nella Madrid degli anni Dieci del Novecento le protagoniste, sei sorelle, affrontano la perdita del padre rimboccandosi le maniche in una società maschilista. Ecco le anticipazioni degli episodi che sono usciti dal 25 al 29 luglio 2022.



“Sei sorelle” su Rai1 è la soap spagnola arrivata in Italia nel pomeriggio, più precisamente dal 30 maggio 2022, proseguendo poi dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 alle ore 16:45. La soap è andata in onda ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022) “Sei” su: laarriva in Italia nel pomeriggio, più precisamente dal 30 maggio, proseguendo dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 alle ore 16:45. Nella Madrid degli anni Dieci del Novecento le protagoniste, sei, affrontano la perdita del padre rimboccandosi le maniche in una società maschilista. Ecco ledegliche sono usciti dal 25 al 29“Sei” suè laarrivata in Italia nel pomeriggio, più precisamente dal 30 maggio, proseguendo poi dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 alle ore 16:45. Laè andata in onda ...

redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #26luglio - AlexGadeaOff_IT : Sempre molto tesi i rapporti tra i fratelli Loygorri nonostante gli sforzi di Blanca per farli riappacificare. App… - Saphjra : @CarieriGiovanna @FrancaDesideri Ma c’è scritta anche la data sul dito ? È più sei sicura sia il suo e non di una d… - Gaialoveslouis : Non ci crede nessunooo io ho truccato e messo lo smalto a mio fratello e ai miei cugini e tu?! La persona più patat… - donatellacanta4 : @GFVIP7_2022 Non ti ho insultato, però visto che sei primo ad offendere il fandom, dai la possibilità di controbat… -