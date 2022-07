Scoperta straordinaria, una nuova specie di squalo: mai visto prima (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli studiosi hanno affermato che si potrebbe trattare di uno squalo di una nuova specie. Tutti i dettagli. Di recente si è tornati a parlare dello squalo Dave, il fossile… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli studiosi hanno affermato che si potrebbe trattare di unodi una. Tutti i dettagli. Di recente si è tornati a parlare delloDave, il fossile… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Giustinianorex : RT @AmbCina: BASTA ALLE MICROPLASTICHE NEGLI OCEANI???? Scienziati cinesi hanno sviluppato un robot di soli 15 mm in grado di 'mangiare' le… - Imperator_98 : RT @AmbCina: BASTA ALLE MICROPLASTICHE NEGLI OCEANI???? Scienziati cinesi hanno sviluppato un robot di soli 15 mm in grado di 'mangiare' le… - THE78DECK : RT @AmbCina: BASTA ALLE MICROPLASTICHE NEGLI OCEANI???? Scienziati cinesi hanno sviluppato un robot di soli 15 mm in grado di 'mangiare' le… - blusewillis1 : RT @AmbCina: BASTA ALLE MICROPLASTICHE NEGLI OCEANI???? Scienziati cinesi hanno sviluppato un robot di soli 15 mm in grado di 'mangiare' le… - MontinDavide : RT @AmbCina: BASTA ALLE MICROPLASTICHE NEGLI OCEANI???? Scienziati cinesi hanno sviluppato un robot di soli 15 mm in grado di 'mangiare' le… -