Scontro yacht-barca a vela all'Argentario, c'è un indagato: è il conducente danese (Di lunedì 25 luglio 2022) C'è un primo indagato per lo Scontro tra lo yacht e la barca a vela all'Argentario. A finire nel registro degli indagati è stato il conducente del grosso motoscafo, con quattro danesi a bordo, che è andato a finire ad alta velocità contro una barca a vela, la Vahinè, sulla quale viaggiavano sei persone, di Roma. Al momento il fascicolo aperto dalla procura ipotizzerebbe i reati di naufragio e omicidio colposo. Nell'incidente è morto un uomo, il 59enne Andrea Giorgio Coen, e risulta ancora dispersa Anna Claudia Cartoni. L'uomo finito sotto inchiesta, come riportano oggi alcuni quotidiani, è Per Horup, un 58enne che viaggiava a bordo dello yacht con la compagna, il figlio 26enne e la sua fidanzata.

