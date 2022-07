Sconcerti: Di Maria è il miglior giocatore del campionato, Pogba non può stupire né crescere (Di lunedì 25 luglio 2022) Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il mercato della Juventus, in particolare gli acquisti di Di Maria e Pogba. Un usato sicuro, almeno per quanto riguarda il primo. “Usato bene è un mercato puro, l’acquisto di un’ottima auto usata sperando che il chilometraggio sia quello corretto. Per quanto riguarda la Juve è da pensare sia così. Di Maria è forse il miglior giocatore del campionato. Gioca da tanto tempo ma non ha mai sbagliato stagione. Ha una semplicità diversa, cioè gioca come l’avversario raramente si aspetta. Non è un giocatore da campionato italiano, è come parlasse una sua lingua romanza dolce, sonora, orecchiabile, suadente. Di Maria per una stagione è l’esatta fotografia di un calcio bello e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Sul Corriere della Sera, Marioanalizza il mercato della Juventus, in particolare gli acquisti di Di. Un usato sicuro, almeno per quanto riguarda il primo. “Usato bene è un mercato puro, l’acquisto di un’ottima auto usata sperando che il chilometraggio sia quello corretto. Per quanto riguarda la Juve è da pensare sia così. Diè forse ildel. Gioca da tanto tempo ma non ha mai sbagliato stagione. Ha una semplicità diversa, cioè gioca come l’avversario raramente si aspetta. Non è undaitaliano, è come parlasse una sua lingua romanza dolce, sonora, orecchiabile, suadente. Diper una stagione è l’esatta fotografia di un calcio bello e ...

