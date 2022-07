Scauri | grande successo per la terza edizione del “MinturnEat”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 luglio 2022) Minturno – Si conferma vincente, come dimostrano gli eccellenti risultati delladi “”a, il binomio enogastronomia di qualità e turismo.La manifestazione, che si è svolta per tre serate – dal 18 al 20 luglio – al Parco Recillo sul Lungomare di, ha infatti dimostrato ancora una volta come mettendo in campo le competenze di qualità enogastronomiche di un territorio e una location d’effetto si può attivare una forte attrattività sia di turisti che di cittadini. Ma “”è soprattutto la prova di quanto strategica ed efficace sia la sinergia tra le imprese per uno sviluppo locale sostenibile. La Manifestazione infatti, rientra nel programma delle attività che, dal 2017, è promosso dal Consorzio Minturno da Scoprire, la Rete d’imprese nata grazie ...