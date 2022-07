Sbarca in Italia il “Fenomeno”: l’Inter acquista Ronaldo – 25 luglio 1997 – VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 25 luglio 1997 Sbarca in Italia il “Fenomeno”: l’Inter acquista Ronaldo, il giocatore in quel momento più forte al mondo Il 25 luglio 1997 rappresenta una pietra miliare nella storia del calcio, e del calciomercato in particolare, in Italia. La data, infatti, è quella passata agli annali per lo sbarco a Milano – sponda Inter, naturalmente – di Luis Nazario da Lima, per tutti Ronaldo. L’allora presidente nerazzurro Massimo Moratti, per completare l’operazione, staccò un assegno da 48 miliardi di lire al Barcellona. A 21 anni il “Fenomeno” aveva già vinto tanto e sempre da protagonista, rivelandosi al mondo come un’autentica macchina da gol. In cinque ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 25inil “”:, il giocatore in quel momento più forte al mondo Il 25rappresenta una pietra miliare nella storia del calcio, e del calciomercato in particolare, in. La data, infatti, è quella passata agli annali per lo sbarco a Milano – sponda Inter, naturalmente – di Luis Nazario da Lima, per tutti. L’allora presidente nerazzurro Massimo Moratti, per completare l’operazione, staccò un assegno da 48 miliardi di lire al Barcellona. A 21 anni il “” aveva già vinto tanto e sempre da protagonista, rivelandosi al mondo come un’autentica macchina da gol. In cinque ...

