Sassari | incendio raggiunge le case di Bonorva | 40 famiglie evacuate – Video

(Di lunedì 25 luglio 2022) Momenti di paura nel primo pomeriggio a, piccolo comune in provincia di: unalla periferia del paese, l’ottavo in dieci giorni, ha raggiunto il centro abitato in zona Serras, bruciando diversee minacciando una casa per anziani. Una quarantina di abitazioni sono stateprima che l’azione di quattro elicotteri del Corpo forestale della Sardegna e di due Canadair decollati da Olbia, riuscissero a bloccare l’avanzare delle fiamme, grazie anche al contributo delle squadre a terra dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, Compagnia barracellare e Protezione civile. Secondo le prime informazioni sono stati trovati degli inneschi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

