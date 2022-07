Sardegna | incendio raggiunge il paese di Bonorva | 40 case evacuate

(Di lunedì 25 luglio 2022) Momenti di paura nel primo pomeriggio a, (Sassari): unalla periferia del, l'ottavo in 10 giorni, ha raggiunto il centro abitato in zona Serras, bruciando diversee minacciando una casa per anziani. Una quarantina di abitazioni sono stateprima che l'azione di 4 elicotteri del Corpo forestale della, e due Canadair decollati da Olbia, riuscissero a bloccare l'avanzare delle fiamme, grazie anche al contributo della squadre a terra dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, Compagnia barracellare e Protezione civile. Secondo le prime informazioni sono stati trovati degli inneschi. Le fiamme sono ora sotto controllo (LEGGI ANCHE: NEL 2021 IN ITALIA RECORD DI ROGHI).

