Salvini non sa neanche che l’appello a scuola si fa per cognome da sempre | VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel suo comizio nel corso della festa della Lega a Domodossola, Matteo Salvini ha dato sfogo ad anni di campagna elettorale repressa tirando fuori gli argomenti più disparati giustificandoli con esempi del tutto campati per aria. Sul palco se l’è presa ad esempio con “alcune scuole” che farebbero l’appello chiamando gli studenti per cognome: “Non ci sono ‘Elena’, ‘Giorgio’, ‘Riccardo’, no. Si fa l’appello per cognome, per non discriminare, perché magari a sette anni c’è qualche bambino che si sente fluido. Questo non è futuro ma una follia assoluta”. Secondo Salvini ci sono scuole dove “si fa l’appello per cognome, per non discriminare, perché magari a sette anni c’è qualche bambino che si sente fluido”. E nessuno che gli abbia detto “ma che cazzo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel suo comizio nel corso della festa della Lega a Domodossola, Matteoha dato sfogo ad anni di campagna elettorale repressa tirando fuori gli argomenti più disparati giustificandoli con esempi del tutto campati per aria. Sul palco se l’è presa ad esempio con “alcune scuole” che farebberochiamando gli studenti per: “Non ci sono ‘Elena’, ‘Giorgio’, ‘Riccardo’, no. Si faper, per non discriminare, perché magari a sette anni c’è qualche bambino che si sente fluido. Questo non è futuro ma una follia assoluta”. Secondoci sono scuole dove “si faper, per non discriminare, perché magari a sette anni c’è qualche bambino che si sente fluido”. E nessuno che gli abbia detto “ma che cazzo ...

elio_vito : La matrice è chiara. Vanno ai comizi di Vox, sono amici di Putin e stringono la mano ad Orban. L'Italia democratic… - sebmes : Draghi ha rivelato che lo Stato deve riscuotere 1100 miliardi di crediti fiscali. Ora Salvini promette di “rottama… - GiovaQuez : Brunetta (FI): 'Salvini vedeva deteriorare il suo consenso, FI non si espandeva e Meloni cresceva. Durare fino al 2… - Frances93510508 : RT @CharlyMatt: Secondo Salvini ci sono scuole dove 'si fa l'appello per cognome, per non discriminare, perché magari a sette anni c'è qual… - FazzariRocco : @frenchigg Ecco questo è il motivo per cui il 25 settembre gli italiani non dovrebbero andare a votare ?? Non ci so… -