Sallusti inclemente contro Ferrara e Francesca Pascale | mantenuti dal Cavaliere | ora sputano nel piatto

(Di lunedì 25 luglio 2022) Giulianoda ateo devoto bacchettava il laicismo dem. E si beccava lanci di uova marce quando propagandava il suo partito anti-aborto. Oggi invece dichiara che li voterà. Un ritorno alle origini visto che il padre Maurizio fu dirigente storico del Pci e Giulianone prese le mosse proprio dal Bottegone. In mezzo però c’è una storia importante. Politicamenteè stato tra i consiglieri privilegiati di Silvio Berlusconi, tanto da essere ministro dei Rapporti col parlamento nel primo governo del. Ora rinnegato per abbracciare Enrico Letta.ha dato in proposito, sul Foglio, un annuncio secco e inequivocabile: “No Meloni. No Salvini. No Berlusconi. Voto Pd, perché il grigiore dell’ultimo partito costituzionale, in attesa di una leadership e di un vero programma politico e di interessi ...