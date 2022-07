Salernitana | Simy non rientra nei piani di Nicola | ha già lasciato il ritiro

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’attaccantenonnei piedi dell’allenatore dellae hailper allenarsi da solo Dopo una prima parte di stagione allae una seconda in prestito al Parma,ha fatto il suo ritorno in Campania ma solo per pochissimo tempo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il nigeriano nonneidie sarà ceduto. L’attaccante ha preso atto della decisione e ha giàilgranata per tornare a Salerno dove si allena da solo in attesa della sua nuova squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sempre dalla Salernitana potrebbe arrivare un attaccante, ovvero Simy. Il centravanti nigeriano non proseguirà il ritiro con il club campano in Austria, segno che la sua cessione sia vicina. Sull'ex Crotone ci sarebbe l'interesse del Bari. In Inghilterra percepisce 2 milioni di euro e che alla Salernitana ne chiede 2,5. Avrebbe lo stesso peso dello stipendio dell'italiano Bonazzoli, che 'viaggia' a 1,7 milioni, lo stesso importo di Valencia. Federico Bonazzoli c'è: ha trovato l'accordo con la Salernitana, è atteso per le visite mediche e poi si aggregherà ai compagni in Austria.