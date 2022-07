Salernitana | Iervolino | «Piatek? Al lavoro per portarlo qui»

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il presidente dellasi augura il prossimo arrivo diin granata: «Alperqui nei prossimi giorni» Intervistato da TMW Radio, il presidente dellaDaniloha fatto il punto sul mercato dei granata ed in particolare su. Di seguito le sue parole. «Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando. Pinamonti è un calciatore che ci piace molto. Per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose.è quello più vicino alla. Stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell’allenatore entro pochi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

