Salernitana | Iervolino | “Piatek? Al lavoro per averlo qui entro pochi giorni”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Daniloha parlato ai microfoni di TMW facendo un attimo il punto sul mercato della. Questo il commento del patron del club campano: “Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando. Pinamonti è un calciatore che ci piace molto. Per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose.è quello più vicino alla. Stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell’allenatore”. SportFace.

MILANO - Inter e Salernitana hanno raggiunto un accordo di massima per la cessione di Andrea Pinamonti alla corte di ... al centravanti di Cles trovare l'accordo con il club del presidente Iervolino che ... L'offerta granata e il calciomercato La Salernitana è pronta a chiudere l'acquisto del nuovo trequartista già nelle prossime ore. Si parla di un'offerta partita da Iervolino di 1,6 mln per quattro ... La Salernitana cerca il grande colpo in attacco, e il presidente Iervolino conferma i passi in avanti fatti per Piatek dell'Hertha Berlino ...