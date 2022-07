Sa-Napoli, divieto mezzi pesanti: il prefetto annuncia novità in arrivò (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In un incontro in programma giovedì presso la prefettura di Salerno si metterà nero su bianco un nuovo dispositivo per la viabilità sull’autostrada Salerno Pompei Napoli, dove al momento, per motivi di precauzione legati ai lavori in corso a Salerno nel sistema di gallerie di Porta ovest, un’ordinanza del prefetto vieta il passaggio dei mezzi di peso superiore alle 7, t 5. Come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco di cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, la prefettura che quotidianamente è in contatto con quanti monitorano la sicurezza del lavoro e la circolazione stradale, in considerazione anche dei pesanti disagi che si sono registrati sulla viabilità e soprattutto in vista dell’aumento dell’afflusso viario per le vacanze e l’esodo estivo, sta valutando di aprire e di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In un incontro in programma giovedì presso la prefettura di Salerno si metterà nero su bianco un nuovo dispositivo per la viabilità sull’autostrada Salerno Pompei, dove al momento, per motivi di precauzione legati ai lavori in corso a Salerno nel sistema di gallerie di Porta ovest, un’ordinanza delvieta il passaggio deidi peso superiore alle 7, t 5. Come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco di cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, la prefettura che quotidianamente è in contatto con quanti monitorano la sicurezza del lavoro e la circolazione stradale, in considerazione anche deidisagi che si sono registrati sulla viabilità e soprattutto in vista dell’aumento dell’afflusso viario per le vacanze e l’esodo estivo, sta valutando di aprire e di ...

