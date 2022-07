Russia: monete troppo costose, banca centrale valuta ritorno a banconote 'piccole' (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - Le materie prime metalliche sono diventate troppo costose, così come la loro produzione, e la Russia si prepara a dire addio alle monete da 5 e 10 rubli, che saranno sostituite da nuove banconote. Lo riferisce il quotidiano Kommersant che sottolinea come a favorire il ritorno ai rubli di carta (più economici da realizzare) sono anche le nuove tecnologie, che li rendono più resistenti rispetto al passato. Le monete - che in realtà negli ultimi decenni avevano sostituito le banconote, facilmente deteriorabili - non andranno fuori corso ma affiancheranno i nuovi tagli, che comunque non dovrebbero entrare in circolazione prima del 2025. A spingere per il ritorno alle banconote, spiegano fonti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - Le materie prime metalliche sono diventate, così come la loro produzione, e lasi prepara a dire addio alleda 5 e 10 rubli, che saranno sostituite da nuove. Lo riferisce il quotidiano Kommersant che sottolinea come a favorire ilai rubli di carta (più economici da realizzare) sono anche le nuove tecnologie, che li rendono più resistenti rispetto al passato. Le- che in realtà negli ultimi decenni avevano sostituito le, facilmente deteriorabili - non andranno fuori corso ma affiancheranno i nuovi tagli, che comunque non dovrebbero entrare in circolazione prima del 2025. A spingere per ilalle, spiegano fonti ...

