Russia, lattina incastrata nella bocca: salvata orsa polare ferita alla lingua (Di lunedì 25 luglio 2022) I veterinari salvano una giovane femmina di orso polare dopo che l'animale ha avuto una lattina di latte condensato conficcata nella sua bocca: e' successo nel remoto insediamento russo di Dikson nell'Artico.

Russia, lattina incastrata nella bocca: salvata orsa polare ferita alla lingua I veterinari salvano una giovane femmina di orso polare dopo che l'animale ha avuto una lattina di latte condensato conficcata nella sua bocca: e' successo nel remoto insediamento russo di Dikson nell'Artico. Nelle immagini girate il 21 luglio, una squadra dello zoo di Mosca inviata ...