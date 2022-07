Russell Crowe deriso sui social | “Ma che te sei magnato il gladiatore?”

(Di lunedì 25 luglio 2022) “Ma com’è diventato?“, “Che ciccione“, “Sta invecchiando male“. Dopo le foto pubblicate da alcuni fan con, sono stati tantissimi i commenti di persone ‘indignate per la forma fisica’ dell’attore. E, non pochi, ci sono andati giù pesante. Leggi anche: Il ‘confessa: ‘Sono della Lazio’ Body-shaming su“Grasso”, “Ciccione”, “Enorme”, “Ha qualche problema di peso”. Questi solo alcuni dei commenti che tantissimi hanno lasciato sotto i vari post. Commenti crudi, offensivi e di poco rispetto. “Ilè tornato, ma si è trasformato in Zeus (anche un po’ più grasso). “Se l’è, il Colosseo”, “Hai bisogno di una dieta”, “Solo il Colosseo è così grande da poter farti entrare”, ...

