Rugby femminile, test match: Italia sconfitta 34-24 dal Canada (Di lunedì 25 luglio 2022) Battuta d'arresto per l'ItalRugby femminile, che nel test match di Langford è stata battuta 34-24 dal Canada. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 12-12 grazie alle mete azzurre firmate da Ostuni Minuzzi e Magatti, nella ripresa due mete in pochi minuti delle canadesi fanno la differenza in favore delle nordamericane. A poco servono le mete di Tounesi ed Elisa Giordano, che non bastano per evitare la sconfitta. A fine partita ha parlato il ct della nazionale, Andrea Di Giandomenico: "Abbiamo fatto esperienza verso la Coppa del Mondo in questi giorni, paghiamo un dispendio di energie troppo elevato per uscire dalla pressione con il possesso nella nostra zona e in questo dobbiamo assolutamente migliorare. Al di là dell'inizio di secondo tempo completamente sbagliato, abbiamo ...

