Rosa Perrotta, ex tronista senza parole: “Siete tutti testimoni…” (Di lunedì 25 luglio 2022) Rosa Perrotta nelle scorse ore ha rivelato sui social il grande evento che l’ha lasciata senza parole. Scopriamo che cosa è successo. L’ex tronista campana ha mostrato a tutti i suoi fan, in diretta, quello che è accaduto. Rosa-Perrotta-Altranotizia-(Fonte: Google)Rosa Perrotta, sbalordita, ha confessato attraverso una Instagram Story, la grande novità. Per lei si è avverato un sogno. Ecco di che cosa si tratta. Rosa Perrotta, l’evento incredibile condiviso sui social Rosa Perrotta si è fatta conoscere dal grande pubblico del piccolo schermo quando, dopo aver partecipato alla selezione di Veline, è approdata al dating show di canale ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 25 luglio 2022)nelle scorse ore ha rivelato sui social il grande evento che l’ha lasciata. Scopriamo che cosa è successo. L’excampana ha mostrato ai suoi fan, in diretta, quello che è accaduto.-Altranotizia-(Fonte: Google), sbalordita, ha confessato attraverso una Instagram Story, la grande novità. Per lei si è avverato un sogno. Ecco di che cosa si tratta., l’evento incredibile condiviso sui socialsi è fatta conoscere dal grande pubblico del piccolo schermo quando, dopo aver partecipato alla selezione di Veline, è approdata al dating show di canale ...

