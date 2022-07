Ronaldo Manchester United, domani vertice per definire il futuro (Di lunedì 25 luglio 2022) Ronaldo Manchester United, vertice in programma tra le due parti per definire il futuro dell’attaccante portoghese Come riferito da The Athletic, Ronaldo è tornato a Manchester, ma non è ancora chiaro se riprenderà a lavorare con il resto dei compagni. Quello che appare certo, invece, è un vertice imminente con la società per fare il punto sul futuro. Il club, dal canto suo, è irremovibile: CR7 non è in vendita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022)in programma tra le due parti perildell’attaccante portoghese Come riferito da The Athletic,è tornato a, ma non è ancora chiaro se riprenderà a lavorare con il resto dei compagni. Quello che appare certo, invece, è unimminente con la società per fare il punto sul. Il club, dal canto suo, è irremovibile: CR7 non è in vendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

