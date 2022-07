Roma, Pellegrini: «Grazie al mister una mentalità vincente» (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, Lorenzo Pellegrini parla ai canali ufficiali del club: «Vedo gente che lavora, non molla e vuole vincere anche la partitella» Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla scorsa stagione e sulla prossima. Di seguito le sue parole. SCORSA STAGIONE – «La scorsa stagione abbiamo vissuto un’annata speciale e alla fine è arrivato un trofeo, quindi vuol dire che si è creata Grazie al mister una mentalità vincente. Vedo gente che lavora, non molla e vuole vincere anche la partitella in allenamento». PROSSIMA STAGIONE – «Abbiamo provato una grande gioia vincendo la Conference League e credo quindi che tenere tutti quelli della rosa che si possono trattenere e aggiungere qualche nuovo giocatore nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022), Lorenzoparla ai canali ufficiali del club: «Vedo gente che lavora, non molla e vuole vincere anche la partitella» Il capitano della, Lorenzo, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla scorsa stagione e sulla prossima. Di seguito le sue parole. SCORSA STAGIONE – «La scorsa stagione abbiamo vissuto un’annata speciale e alla fine è arrivato un trofeo, quindi vuol dire che si è creataaluna. Vedo gente che lavora, non molla e vuole vincere anche la partitella in allenamento». PROSSIMA STAGIONE – «Abbiamo provato una grande gioia vincendo la Conference League e credo quindi che tenere tutti quelli della rosa che si possono trattenere e aggiungere qualche nuovo giocatore nuovo ...

OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - OptaPaolo : 25 - Dal suo arrivo alla Juventus (2015/16), Paulo #Dybala è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area (25)… - infoitsport : Roma, le parole di Pellegrini al termine della prima parte della preparazione - infoitsport : Roma, Pellegrini: 'Col Mondiale in inverno sarà importante partire forte' - infoitsport : Roma, Pellegrini: «Siamo sulla strada giusta per poter vincere» -