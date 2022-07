Roma, Paulo Dybala in conferenza stampa martedì pomeriggio (Di lunedì 25 luglio 2022) martedì 26 luglio sarà un vero e proprio Paulo Dybala-day. Non solo la presentazione e l’incontro con i tifosi nella sera, per l’argentino ci sarà anche la conferenza stampa nel primo pomeriggio. La Joya risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.30 presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Intanto il nuovo acquisto della Roma lavora a Trigoria e mette nel mirino l’esordio con la maglia giallorossa nell’amichevole di mercoledì contro l’Ascoli. Roma, martedì la presentazione di Dybala al Palazzo della Civiltà Italiana SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022)26 luglio sarà un vero e proprio-day. Non solo la presentazione e l’incontro con i tifosi nella sera, per l’argentino ci sarà anche lanel primo. La Joya risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.30 presso la saladel Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Intanto il nuovo acquisto dellalavora a Trigoria e mette nel mirino l’esordio con la maglia giallorossa nell’amichevole di mercoledì contro l’Ascoli.la presentazione dial Palazzo della Civiltà Italiana SportFace.

