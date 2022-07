Roma, martedì la presentazione di Dybala al Palazzo della Civiltà Italiana (Di lunedì 25 luglio 2022) “Pronti a dare il benvenuto a Paulo Dybala?”. La Roma scalda i tifosi sui social e annuncia la presentazione ufficiale del nuovo acquisto giallorosso. Si terrà alle 21.00 di martedì 26 luglio, al Palazzo della Civiltà Italiana. Tutto pronto per il bagno di folla all’Eur, nella cornice del ‘Colosseo Quadrato’ per un primo saluto della Joya ai suoi nuovi tifosi, grande l’entusiasmo attorno all’argentino che oggi si è allenato per la prima volta a Trigoria e mette nel mirino l’esordio nell’amichevole di mercoledì. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) “Pronti a dare il benvenuto a Paulo?”. Lascalda i tifosi sui social e annuncia laufficiale del nuovo acquisto giallorosso. Si terrà alle 21.00 di26 luglio, al. Tutto pronto per il bagno di folla all’Eur, nella cornice del ‘Colosseo Quadrato’ per un primo salutoJoya ai suoi nuovi tifosi, grande l’entusiasmo attorno all’argentino che oggi si è allenato per la prima volta a Trigoria e mette nel mirino l’esordio nell’amichevole di mercoledì. SportFace.

