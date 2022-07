Roma, domani il Dybala day: orario e luogo della presentazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Era il 6 giugno del 2000, quando la Roma presentò all’Olimpico, in grande stile, Gabriel Omar Batistuta. A distanza di vent’anni, verrà presentato un altro argentino, per cui ci si aspetta un bagno di folla simile.Si tratta del neoacquisto Paulo Dybala, che verrà presentato all’Eur, alle 21 circa. La Joya si affaccerà dal Colosseo Quadrato (il Palazzo della Civiltà), lato tre fontane dove, per l’occasione, sono state montate due torri e due maxischermi. Ci saranno giochi di luce, video e tanto tanto amore per quello che è sicuramente uno dei colpi più importanti degli ultimi anni.Dybala poi saluterà tutti i tifosi Romanisti e dirà qualche parola al microfono. Dybala, Roma, presentazioneNon c’è stato ancora nessun comunicato ufficiale da parte ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Era il 6 giugno del 2000, quando lapresentò all’Olimpico, in grande stile, Gabriel Omar Batistuta. A distanza di vent’anni, verrà presentato un altro argentino, per cui ci si aspetta un bagno di folla simile.Si tratta del neoacquisto Paulo, che verrà presentato all’Eur, alle 21 circa. La Joya si affaccerà dal Colosseo Quadrato (il PalazzoCiviltà), lato tre fontane dove, per l’occasione, sono state montate due torri e due maxischermi. Ci saranno giochi di luce, video e tanto tanto amore per quello che è sicuramente uno dei colpi più importanti degli ultimi anni.poi saluterà tutti i tifosinisti e dirà qualche parola al microfono.Non c’è stato ancora nessun comunicato ufficiale da parte ...

