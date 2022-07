Roma, conigli legati con una catena al collo senza cibo né acqua sul terrazzo (FOTO) (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono stati liberati e salvati dai volontari animalisti alcuni coniglietti la cui fine era praticamente segnata. Stremati con una catena al collo sotto il sole, a 39º, senza acqua né cibo su un terrazzo condominiale. Il ritrovamento a Roma del quartiere Appio. Un caso che ricorda quanto accaduto sempre in queste ore con altri cuccioli, stavolta di cane, salvati dai Carabinieri e dalle Guardie Zoofile APG NOA. conigli salvati dall’OIPA a Roma Questo è lo scenario che si sono trovati davanti i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) intervenuti a seguito di una segnalazione di un condomino e del portiere dello stabile. I conigli sono stati messi in salvo e trasferiti in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono stati liberati e salvati dai volontari animalisti alcunietti la cui fine era praticamente segnata. Stremati con unaalsotto il sole, a 39º,nésu uncondominiale. Il ritrovamento adel quartiere Appio. Un caso che ricorda quanto accaduto sempre in queste ore con altri cuccioli, stavolta di cane, salvati dai Carabinieri e dalle Guardie Zoofile APG NOA.salvati dall’OIPA aQuesto è lo scenario che si sono trovati davanti i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) intervenuti a seguito di una segnalazione di un condomino e del portiere dello stabile. Isono stati messi in salvo e trasferiti in un ...

