(Di lunedì 25 luglio 2022), CDS- Come riporta oggi il CdS, la trattativa tra il centrocampista del Psg e lacontinua in maniera davvero fitta e convincente. “L’ostacolo da aggirare è economico. Wijnaldum guadagna circa 9 milioni, eredità di un contratto pazzesco firmato lo scorso anno da svincolato. All’epoca il capitano della nazionale, che era stato sondato anche dalla, usciva dal Liverpool e riuscì a strappare condizioni molto convenienti per legarsi alla squadra delle stelle.” “È qui che Dan Friedkin deve intervenire, chiedendo al Psg una consistente collaborazione al pagamento dell’ingaggio (intorno al 50%) e l’accettazione di un prestito con diritto di riscatto, per poi ridiscutere il futuro di Wijnaldum a un anno dalla scadenza del contratto (2024). Per il momento l’intesa non è stata raggiunta. Ma le parti ...

serie_a24 : #Roma, CdS: “La Joya ha davvero voglia di stupire” - serie_a24 : #Roma, CdS: “I giallorossi vogliono il gioiello olandese” - infoitsport : Roma, CdS: “La Joya ha davvero voglia di stupire” - infoitsport : Roma, CdS: “I giallorossi vogliono il gioiello olandese” - fcin1908it : EDICOLA CDS - Milan e Inter, doppio scivolone. Rimonta Roma col Nizza -

, 22 lug. (Labitalia) - "Come da consuetudine nella storia politica italiana, anche questo ... "Altro segnale di allarme dal mondo della finanza globale arriva dai, strumenti finanziari contro il ...Cioè In questi giorni non il popolo italiano (rarefatte le manifestazioni ae a Milano), ma ... Ora, senz'altro le finanze nazionali non sono così floride (e isull'Italia mi pare abbiano ...Dalla scelta di Spalletti di allontanare Osimhen dal campo prima della fine dell'allenamento nel ritiro a Castel di Sangro passando per il calciomercato fino ad arrivare ai trionfi nella marcia e nel ...Roma, 22 lug. (Labitalia) - "Come da consuetudine nella storia politica italiana, anche questo governo conclude la propria avventura in maniera prematura, anche in un periodo di guerra come quello in ...