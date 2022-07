Rogo Maremma, ripresa fiamme a Cinigiano, Canadair in arrivo (Di lunedì 25 luglio 2022) ripresa di fiamma per l'incendio di Cinigiano (Grosseto) che sta interessando un'area boscata in prossimità del paese. Sono ripresi gli sganci di acqua dai mezzi aerei Aib della Regione Toscana ed è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022)di fiamma per l'incendio di(Grosseto) che sta interessando un'area boscata in prossimità del paese. Sono ripresi gli sganci di acqua dai mezzi aerei Aib della Regione Toscana ed è ...

infoitinterno : Rogo Maremma: situazione sotto controllo, in fumo 500 ettari - Bruna71347573 : RT @intoscana: ??Elicotteri ancora in azione a #Cinigiano (Grosseto) dove l’#incendio scoppiato ieri è ora sotto controllo e sta interessand… - intoscana : ??Elicotteri ancora in azione a #Cinigiano (Grosseto) dove l’#incendio scoppiato ieri è ora sotto controllo e sta in… - Bruna71347573 : RT @intoscana: #Cinigiano, alle pendici dell’Amata in Maremma, è interessato da un #incendio che ha bruciato gran parte della vegetazione e… - armido : RT @AnsaToscana: Rogo Maremma: situazione sotto controllo, in fumo 500 ettari. Rientrate tutte nelle case le persone evacuate #ANSA https:/… -