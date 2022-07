Ritrovata nella notte Gaetana Vilardo, vagava nei pressi della Fiera del Mediterraneo (Di lunedì 25 luglio 2022) MONREALE – Si è chiusa positivamente la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la città di Monreale per tutta la giornata di ieri. Nelle prime ore del mattino è stata Ritrovata Gaetana Vilardo, la donna di 61 anni, monrealese, che da ieri mattina aveva fatto perdere le sue tracce. La donna, una gioielliera residente in via Prestituccio, era uscita di casa intorno alle 07,00. Da allora non aveva dato fatto avere sue notizie. Qualcuno aveva dichiarato di averla vista a piedi lungo la circonvallazione di Monreale. Quindi i familiari si erano rivolti alle forze dell’ordine, e intorno alle 10,00 erano scattate le ricerche dei carabinieri della locale stazione. Ma per tutta la giornata di ieri le stesse non avevano dato alcun esito. Anche la Polizia comunale e la Protezione civile avevano cominciato a scandagliare il ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 25 luglio 2022) MONREALE – Si è chiusa positivamente la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la città di Monreale per tutta la giornata di ieri. Nelle prime ore del mattino è stata, la donna di 61 anni, monrealese, che da ieri mattina aveva fatto perdere le sue tracce. La donna, una gioielliera residente in via Prestituccio, era uscita di casa intorno alle 07,00. Da allora non aveva dato fatto avere sue notizie. Qualcuno aveva dichiarato di averla vista a piedi lungo la circonvallazione di Monreale. Quindi i familiari si erano rivolti alle forze dell’ordine, e intorno alle 10,00 erano scattate le ricerche dei carabinierilocale stazione. Ma per tutta la giornata di ieri le stesse non avevano dato alcun esito. Anche la Polizia comunale e la Protezione civile avevano cominciato a scandagliare il ...

